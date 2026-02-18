Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug entwendet

Jena (ots)

Zweimal die Augen reiben musste sich wahrscheinlich Dienstagmorgen ein 37-jähriger Anwohner aus Jena Lobeda-Altstadt. Sein am Montagabend auf seinem Grundstück abgestellter PKW Hyundai IONIQ5, Farbe: grau, war verschwunden. Die hinzugerufene Polizei konnte bestätigen, dass das Fahrzeug nicht abgeschleppt, sondern tatsächlich entwendet wurde. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag Zutritt zum Grundstück des Geschädigten und entwendeten auf bisher unbekannte Art und Weise das Fahrzeug. Fahndungsmaßnahmen und ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.

