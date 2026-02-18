PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug entwendet

Jena (ots)

Zweimal die Augen reiben musste sich wahrscheinlich Dienstagmorgen ein 37-jähriger Anwohner aus Jena Lobeda-Altstadt. Sein am Montagabend auf seinem Grundstück abgestellter PKW Hyundai IONIQ5, Farbe: grau, war verschwunden. Die hinzugerufene Polizei konnte bestätigen, dass das Fahrzeug nicht abgeschleppt, sondern tatsächlich entwendet wurde. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag Zutritt zum Grundstück des Geschädigten und entwendeten auf bisher unbekannte Art und Weise das Fahrzeug. Fahndungsmaßnahmen und ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 13:10

    LPI-J: Vandalismus und Beleidigung in Apolda

    Apolda (ots) - Am gestrigen Montag, gegen 21 Uhr beschädigte ein 40-jähriger Mann in der Weimarischen Straße in Apolda das Fallrohr einer Regenrinne an einem Einfamilienhaus. Die Bewohner bemerkten den Vorfall aufgrund der lauten Geräusche. Als sie daraufhin den Mann ansprachen, beleidigte er diese. Die Polizei wurde verständigt. Den erheblich unter Alkohol stehenden Mann erwarten nun eine Anzeige wegen Beleidigung ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 11:28

    LPI-J: Glasbruch durch Zerstörung

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Ein Disponent der Stadtwirtschaft Weimar meldete Montagnacht eine Beschädigung an einem Buswartehäuschen in Oberweimar. Unbekannte Täter zerstörten auf bisher unbekannte Art und Weise eine zum Häuschen gehörige Glasscheibe. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung zur Aufklärung weiterer Tatumstände wurde eingeleitet. Durch die Beschädigung entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 11:28

    LPI-J: Überhöhte Geschwindigkeit führt zu Kollision

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Ein 26-jähriger PKW-Fahrer befuhr Montagmittag die Erfurter Straße und wollte dieser in Richtung Ortseingang Weimar weiter folgen. Dabei unterschätzte er die Witterungsverhältnisse und kam aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit während des Abbiegevorgangs in den Gegenverkehr. In der Folge kollidierte er mit dem PKW einer 42-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Aufprall nicht mehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren