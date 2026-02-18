PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Feuerwehr verhindert Großbrand

Saale-Holzland (ots)

Schlimmeres verhindern konnte Dienstagmittag die Feuerwehr in Hermsdorf. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Holzhäcksler einer Firma in Brand. Die Flammen und Funken drohten auf ein angrenzendes Holzspandepot überzugreifen. Durch das schnelle löschen des Brandes konnte dies glücklicherweise verhindert werden. Es wurden Ermittlungen zur genauen Brandursache eingeleitet. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

