LPI-J: Feuerwehr verhindert Großbrand
Saale-Holzland (ots)
Schlimmeres verhindern konnte Dienstagmittag die Feuerwehr in Hermsdorf. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Holzhäcksler einer Firma in Brand. Die Flammen und Funken drohten auf ein angrenzendes Holzspandepot überzugreifen. Durch das schnelle löschen des Brandes konnte dies glücklicherweise verhindert werden. Es wurden Ermittlungen zur genauen Brandursache eingeleitet. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.
