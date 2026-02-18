PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 99 Cent führen zu Gewahrsam

Jena (ots)

Einen hungrigen Ladendieb meldete Dienstagabend ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Jenaer Innenstadt. Der 42-Jährige verzehrte eine Gebäckstange im Wert von 99 Cent aus der Wahrenauslage und verließ das Geschäft ohne diese zu bezahlen. Vor dem Geschäft kam es dann aus bisher ungeklärten Gründen zu einer Schlägerei zwischen dem 42-Jährigen und einer unbekannten männlichen Person. Im Anschluss daran flüchteten die beiden Beteiligten in unbekannte Richtung. Die hinzugerufene Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen nach den Personen ein und konnte den 42-jährigen im Umkreis feststellen. Dieser war der Polizei bereits bekannt und fing umgehend an die Beamten zu beleidigen. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung und seines anhaltend aggressiven Verhaltens musste der Mann in Gewahrsam genommen werden. Nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte konnte er aus dem Gewahrsam entlassen werden. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 08:30

    LPI-J: Betrunkener randaliert in Drogerie

    Jena (ots) - Eine besorgte Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in der Jenaer Innenstadt alarmierte Dienstagmittag die Polizei, da ein 52-jähriger Mann in der Filiale herumpöbelte und schrie. Die eingesetzten Beamten konnten den polizeibekannten Mann vor Ort feststellen. Es stellte sich heraus, dass er außerdem ein Radio entwendet hat. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,10 Promille. ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 08:30

    LPI-J: Fahrzeug entwendet

    Jena (ots) - Zweimal die Augen reiben musste sich wahrscheinlich Dienstagmorgen ein 37-jähriger Anwohner aus Jena Lobeda-Altstadt. Sein am Montagabend auf seinem Grundstück abgestellter PKW Hyundai IONIQ5, Farbe: grau, war verschwunden. Die hinzugerufene Polizei konnte bestätigen, dass das Fahrzeug nicht abgeschleppt, sondern tatsächlich entwendet wurde. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag Zutritt zum Grundstück des Geschädigten und ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 13:10

    LPI-J: Vandalismus und Beleidigung in Apolda

    Apolda (ots) - Am gestrigen Montag, gegen 21 Uhr beschädigte ein 40-jähriger Mann in der Weimarischen Straße in Apolda das Fallrohr einer Regenrinne an einem Einfamilienhaus. Die Bewohner bemerkten den Vorfall aufgrund der lauten Geräusche. Als sie daraufhin den Mann ansprachen, beleidigte er diese. Die Polizei wurde verständigt. Den erheblich unter Alkohol stehenden Mann erwarten nun eine Anzeige wegen Beleidigung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren