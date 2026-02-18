Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 99 Cent führen zu Gewahrsam

Jena (ots)

Einen hungrigen Ladendieb meldete Dienstagabend ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Jenaer Innenstadt. Der 42-Jährige verzehrte eine Gebäckstange im Wert von 99 Cent aus der Wahrenauslage und verließ das Geschäft ohne diese zu bezahlen. Vor dem Geschäft kam es dann aus bisher ungeklärten Gründen zu einer Schlägerei zwischen dem 42-Jährigen und einer unbekannten männlichen Person. Im Anschluss daran flüchteten die beiden Beteiligten in unbekannte Richtung. Die hinzugerufene Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen nach den Personen ein und konnte den 42-jährigen im Umkreis feststellen. Dieser war der Polizei bereits bekannt und fing umgehend an die Beamten zu beleidigen. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung und seines anhaltend aggressiven Verhaltens musste der Mann in Gewahrsam genommen werden. Nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte konnte er aus dem Gewahrsam entlassen werden. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell