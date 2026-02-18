Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sekundenschlaf führt zu Kollision

Saale-Holzland (ots)

In Eisenberg kollidierte Dienstagnachmittag ein PKW mit einer Straßenlaterne. Die 52-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Mühlenstraße in stadtauswärtige Richtung als sie aus bisher ungeklärter Ursache in einen Sekundenschlaf fiel. In der Folge kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Durch den Aufprall stürzte der Mast um und musste durch den zuständigen Energieversorger abgeklemmt werden. An der Laterne und am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von bisher unbekannter Höhe. Der PKW musste abgeschleppt werden und es wurde ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des genauen Unfallhergangs eingeleitet.

