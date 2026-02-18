PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrolle führt zu mehreren Anzeigen

Weimar/Weimarer Land (ots)

Die Polizei Weimar führte Dienstagabend in Bad Berka eine Verkehrskontrolle mit einem 41-jährigen Fahrzeugführer durch. Es stellte sich heraus, dass die am PKW angebrachten Kennzeichen nicht auf diesen zugelassen sind und der PKW nicht versichert ist. Ein im weiteren Verlauf der Kontrolle freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv und auch eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurden unteranderem Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 08:30

    LPI-J: Sekundenschlaf führt zu Kollision

    Saale-Holzland (ots) - In Eisenberg kollidierte Dienstagnachmittag ein PKW mit einer Straßenlaterne. Die 52-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Mühlenstraße in stadtauswärtige Richtung als sie aus bisher ungeklärter Ursache in einen Sekundenschlaf fiel. In der Folge kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Durch den Aufprall stürzte der Mast um und musste durch den ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 08:30

    LPI-J: Falsches Krankenhaus

    Saale-Holzland (ots) - Ein 54-jähriger Mitarbeiter eines Krankenhauses in Eisenberg meldete der Polizei Dienstagabend einen ehemaligen Patienten, der im Bereich des Eingangs herumschreit und das Gebäude nicht verlassen möchte. Die hinzugerufene Polizei konnte den polizeibekannten und stark alkoholisierten Mann antreffen. Dieser gab an, dass er aufgrund einer Erkrankung im familiären Umfeld einen Entzug machen möchte. Er rief also einen Rettungswagen, der ihn in eine ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 08:30

    LPI-J: Feuerwehr verhindert Großbrand

    Saale-Holzland (ots) - Schlimmeres verhindern konnte Dienstagmittag die Feuerwehr in Hermsdorf. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Holzhäcksler einer Firma in Brand. Die Flammen und Funken drohten auf ein angrenzendes Holzspandepot überzugreifen. Durch das schnelle löschen des Brandes konnte dies glücklicherweise verhindert werden. Es wurden Ermittlungen zur genauen Brandursache eingeleitet. Durch den Brand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren