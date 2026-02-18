LPI-J: Verkehrskontrolle führt zu mehreren Anzeigen
Weimar/Weimarer Land (ots)
Die Polizei Weimar führte Dienstagabend in Bad Berka eine Verkehrskontrolle mit einem 41-jährigen Fahrzeugführer durch. Es stellte sich heraus, dass die am PKW angebrachten Kennzeichen nicht auf diesen zugelassen sind und der PKW nicht versichert ist. Ein im weiteren Verlauf der Kontrolle freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv und auch eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurden unteranderem Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.
