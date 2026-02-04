PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Glättebilanz der Polizei: Drei Leichtverletzte und mehrere Sachschäden

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Bei dem Eisregen, der zwischen Dienstag, 03. Februar, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 04. Februar, 09.00 Uhr, für glatte Straßen im Kreis Paderborn sorgte, haben sich drei Verkehrsteilnehmer bei Unfällen leichte Verletzungen zugezogen. Dazu nahm die Polizei neun Unfälle mit Sachschäden auf.

Zwei Autofahrer zogen sich bei einem Unfall im Einmündungsbereich der K36 mit der L956 in Bad Wünnenberg-Bleiwäsche leichte Verletzungen zu. Der 19-jährige Fahrer eines VW Golf war am Dienstag gegen 16.10 Uhr von der K36 aus in Richtung der Landstraße unterwegs. Als er an der Haltelinie stoppen wollte, rutschte das Fahrzeug auf glatter Fahrbahn weiter. Der VW landete auf der gegenüberliegenden Seite im Straßengraben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Rettungswagen brachten den Fahrer und einen ebenfalls 19-Jahre alten Beifahrer in Paderborner Krankenhäuser. Der Golf musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Am Mittwochmorgen rutschte ein zehnjähriges Mädchen auf der Elser Kirchstraße in Paderborn-Elsen aufgrund von Glätte mit ihrem Fahrrad aus. Das Kind, welches einen Helm trug, verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.

Dazu nahm die Polizei im genannten Zeitraum neun weitere Unfälle mit Sachschäden auf. Betroffen waren neben dem Paderborner Stadtgebiet besonders die Städte Lichtenau und Altenbeken.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

