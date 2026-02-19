Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rücknahme Vermisstenfahndung vom 16.02.2026 (Wessel, M.)

Jena (ots)

Die Vermisste aus Jena konnte, nach einen Hinweis eines aufmerksamen Bürgers, im Bereich der Westbahnhofstraße wohlbehalten angetroffen und abschließend zur Wohnanschrift gebracht werden.

Die Polizei Jena bedankt sich für die Mithilfe.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell