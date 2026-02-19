PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rücknahme Vermisstenfahndung vom 16.02.2026 (Wessel, M.)

Jena (ots)

Die Vermisste aus Jena konnte, nach einen Hinweis eines aufmerksamen Bürgers, im Bereich der Westbahnhofstraße wohlbehalten angetroffen und abschließend zur Wohnanschrift gebracht werden.

Die Polizei Jena bedankt sich für die Mithilfe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

