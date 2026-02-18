PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am Freitag den 30.01.2026 ereignete sich auf der L1060 Magdala in Richtung Großschwabhausen ein schwerer Verkehrsunfall mit einem PKW Touran Farbe: grau. Der Fahrzeugführer fuhr dabei geradezu über einen erhöhten Kreisverkehr und überschlug sich in der Folge mit seinem Fahrzeug. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Schon vor dem Unfall soll der Fahrer eine rasante Fahrweise gezeigt haben. Er habe zwischen der Ortslage Magdala und dem Kreisverkehr trotz glatter Fahrbahn mindestens zwei Fahrzeuge überholt. Die Polizei Weimar sucht auf diesem Weg nach Zeugen, welche die rasanten Fahrmanöver des Touranfahrers oder den Unfallhergang beobachtet haben. Wenn sie sachdienliche Hinweise geben können, melden sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens VUS/0026064/2026 unter folgender Rufnummer: 03643 / 81-0 oder per E-Mail an: PI.Weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizei Weimar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

