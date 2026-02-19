PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Unachtsamkeit führt zu Zusammenstoß

Jena (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW kam es Mittwochnachmittag im Bereich der Camsdorfer Brücke in Jena. Eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes musste verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte die dahinterfahrende PKW-Fahrerin nicht und es kam zum Zusammenstoß. An beiden PKW entstand ein Sachschaden von bisher unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

