LPI-J: Berauscht durch Eisenberg

Jena (ots) - Zu einem Schreckmoment kam es Mittwochmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in Jena Nord. Eine 20-jährige Mutter überquerte mit einem Kinderwagen den Parkplatz, als ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf sie zufuhr und beschleunigte. Nach eigenen Angaben musste sie zur Seite rennen um nicht erfasst zu werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. ...

mehr