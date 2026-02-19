PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht durch Eisenberg

Saale-Holzland (ots)

Eine Verkehrskontrolle mit einem 27-jährigen PKW-Fahrer führten die Beamten der Polizei Saale-Holzland Mittwochabend im Zentrum von Eisenberg durch. Dabei ergab ein freiwillig durchgeführter Drogentest ein positives Ergebnis auf Cannabis. Der Fahrzeugführer musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es erwartet ihn nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 08:40

    LPI-J: Zusteller ohne Fahrerlaubnis

    Saale-Holzland (ots) - Eine Verkehrskontrolle mit einem Kleintransporter-Fahrer führten die Beamten der PI Saale-Holzland in den frühen Donnerstagmorgenstunden in Gumperda durch. Der 24-jährige Zeitschriftenzusteller konnte zwar zunächst einen gültigen Führerschein vorlegen, es stellte sich im Verlauf der Kontrolle jedoch heraus, dass gegen ihn eine unanfechtbare Entziehung der Fahrerlaubnis vorliegt und er ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 08:40

    LPI-J: Rücksichtsloser Fahrzeugführer

    Jena (ots) - Zu einem Schreckmoment kam es Mittwochmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in Jena Nord. Eine 20-jährige Mutter überquerte mit einem Kinderwagen den Parkplatz, als ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf sie zufuhr und beschleunigte. Nach eigenen Angaben musste sie zur Seite rennen um nicht erfasst zu werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 08:40

    LPI-J: Unachtsamkeit führt zu Zusammenstoß

    Jena (ots) - Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW kam es Mittwochnachmittag im Bereich der Camsdorfer Brücke in Jena. Eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes musste verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte die dahinterfahrende PKW-Fahrerin nicht und es kam zum Zusammenstoß. An beiden PKW entstand ein Sachschaden von bisher unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren