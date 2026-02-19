Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusteller ohne Fahrerlaubnis

Saale-Holzland (ots)

Eine Verkehrskontrolle mit einem Kleintransporter-Fahrer führten die Beamten der PI Saale-Holzland in den frühen Donnerstagmorgenstunden in Gumperda durch. Der 24-jährige Zeitschriftenzusteller konnte zwar zunächst einen gültigen Führerschein vorlegen, es stellte sich im Verlauf der Kontrolle jedoch heraus, dass gegen ihn eine unanfechtbare Entziehung der Fahrerlaubnis vorliegt und er dementsprechend keine Fahrzeuge mehr führen darf. Den unberechtigten Fahrzeugführer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Er kümmerte sich eigenständig um einen Ersatzfahrer, sodass die Zeitschriften weiterhin ausgeliefert werden konnten.

