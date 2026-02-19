Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Planenschlitzer erbeuten über 28500 Euro

Weimar/Weimarer Land (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zugang zu einem LKW Anhänger auf einem Autohof in Mellingen. Der 46-jährige LKW-Fahrer meldete den Vorfall Mittwochmorgen bei der Polizei Weimar. Die hinzugerufenen Beamten stellten fest, dass die Plane des LKW durch die Täter beschädigt wurde um die Ladung überprüfen zu können. Im Anschluss brachen die unbekannten Täter die Türen der Ladefläche auf und entwendeten das Beutegut im Wert von über 28500 Euro. Danach entfernten sie sich auf unbekannte Art und Weise und in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde zur Aufklärung weiterer Tatumstände eingeleitet.

