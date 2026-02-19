PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Stadtschloss beschmiert

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein 34-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes meldete der Polizei Weimar Mittwochabend, dass das Stadtschloss mit Graffiti beschmiert wurde. Die Beamten konnten vor Ort einen vier Meter langen Schriftzug in den Farben Pink, Lila und Schwarz feststellen. Durch die unbekannten Täter entstand ein Sachschaden von über 500 Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

