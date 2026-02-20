LPI-J: Straßenbahn übersehen
Jena (ots)
Ein 45-jähriger Transporterfahrer befuhr Donnerstagnachmittag die Naumburger Straße in stadtauswärtige Richtung. Dabei fuhr er in den Vorfahrtsbereich der sich nährenden Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Es entstand lediglich ein Sachschaden von bisher unbekannterHöhe.
