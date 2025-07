POL-WAF: Ahlen. Renault Scenic angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Wer kann Hinweise zu einem angefahrenen Pkw in Beckum geben? Der weiße Audi A4 wurde zwischen Dienstag (08.07.2025, 16.30 Uhr) und Mittwoch (09.07.2025, 15.30 Uhr) auf der Straße Deipenbrede angefahren und vorne rechts beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei ...

