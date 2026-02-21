Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht, mit Diebesgut und gestohlenen Pkw unterwegs

Jena (ots)

Am Freitag zur Mittagszeit betankte ein 44-jähriger Leipziger seinen Pkw VW Polo an einer Tankstelle in Stadtroda, konnte aber wohl die Rechnung nicht begleichen. Dem Mitarbeiter der Tankstelle kam die Person "berauscht" vor, woraufhin die Polizei in Kenntnis gesetzt wurde und vor Ort erschien. Der Verdacht des Mitarbeiters bestätigte sich. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Die Nachfrage nach einem Führerschein war negativ. Der Mann besaß keine Fahrerlaubnis.

Bei der Prüfung des Kennzeichens des VW wurde bemerkt, dass besagtes Fahrzeug am Vortage in Leipzig entwendet wurde. Auch befanden sich im VW diverses Werkzeug und zwei hochpreisige Fahrräder. Eigentumsnachweise konnten nicht erbracht werden, so dass diese Gegenstände zunächst erst einmal durch die Polizei sichergestellt wurden.

In einem Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme mit dem vermeintlichen Täter. Dem Mann erwarten eine Vielzahl von Strafanzeigen.

Am Folgetage stellte sich heraus, dass eines der beiden aufgefundenen Fahrräder über Nacht zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Die Entwendung fand in Bayern statt. Der Eigentümer des betreffenden Fahrrades kann sich also freuen, sein Gefährt wiederzubekommen.

