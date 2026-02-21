PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Medieninformation zum Regionalligapunktspiel des FC Carl Zeiss Jena gegen die BSG Chemie Leipzig am 21. Februar 2026

Jena (ots)

Am heutigen Samstag, dem 21. Februar 2026, fand die Regionalligaspiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und der BSG Chemie Halle statt. Das Traditionsduell wurde durch 7.096 Zuschauern, darunter 779 Sympathisanten der Gastmannschaft, besucht. Bereits ab 11:30 Uhr startete ein im Vorfeld nicht angemeldeter Fanmarsch von Anhängern der Heimmannschaft. Aufgrund der Teilnehmer, ca. 550, kam es temporär zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Anreise beider Fanlager verlief ohne Vorkommnisse. Mit Spielbeginn wurden sowohl im Heim- als auch im Gästebereich mehrere pyrotechnische Erzeugnisse sowie Nebeltöpfe gezündet. Dies zog sich durch die gesamte Spielphase. Grundsätzlich kann aber konstatiert werden, dass der Einsatzverlauf positiv verlief. Dies kann auch auf die gewonnenen Erkenntnisse sowie den daraus resultierenden Rückschlüssen der vergangenen Spiele mit erhöhtem Sicherheitsrisiko zurückgeführt werden. Nach dem Abpfiff verließen die Zuschauer grundlegend zügig den Arenabereich. Auch in der Abreisephase gab es keine Vorkommnisse. Insgesamt wurden 19 Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt sowie mehrere verbotene Gegenstände sichergestellt. Das Spiel endete 2:1. Die Landespolizeiinspektion Jena erfuhr zur Einsatzbewältigung Unterstützung durch weitere Thüringer Einsatzkräfte.

