Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall ohne Lappen

Apolda (ots)

Am Samstagmittag verursachte ein 24-jähriger auf der B87 im Bereich der Ortslage Mattstedt einen Verkehrsunfall. Auf Grund der Missachtung der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt, bemerkte der Skodafahrer nicht die Bremsung des vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer und fuhr diesem im Heckbereich auf. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8000,00 EUR. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Nach Aufforderung der Herausgabe der Fahrzeugpapiere, sowie dem Führerschein, konnte der Unfallverursacher keinen Führerschein vorzeigen. Auf Nachfrage wo sich dieser befindet, äußerte der 24-jährige, das er bislang nie einen Führerschein hatte. Eine Anzeige wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis erwartet den Beschuldigten nun.

