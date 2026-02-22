PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kennzeichentafeln entwendet

Apolda (ots)

In der Nacht vom 19.02.2026 - 20.02.2026 kam es in der Ortslage Kromsdorf zu einem Kennzeichendiebstahl an einem Pkw Mitsubishi. Das Fahrzeug stand abgeparkt in einem Wohngebiet im öffentlichen Verkehrsraum. Eine entsprechende Anzeige, wegen Diebstahl wurde aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

