Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Unfall mit mehreren Beteiligten - Personen leicht verletzt

Grefrath (ots)

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 15.30 auf der Straße Schlibeck in Grefrath. Ein 34-jähriger Autofahrer aus Grefrath war nach derzeitigem Stand auf der B 509 in Richtung Grefrath unterwegs und wollte in ein Grundstück abbiegen. Er hielt an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Der erste hinter ihm fahrende Pkw hielt ebenfalls an. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Kempen, der ebenfalls in Richtung Grefrath fuhr konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und wich nach links aus und kam dann auf dem Fahrradweg zum Stehen. Ein entgegenkommender 53-jähriger alter Krefelder konnte sein Fahrzeug zum Stehen bringen, sodass es hier noch zu keiner Kollision kam. Ein ihm nachfolgender 31-jähriger Niederkrüchtener konnte mit seinem Pkw ebenfalls rechtzeitig bremsen. Eine 56-jährige Frau aus Nettetal konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Pkw des Niederkrüchteners, der wiederum auf den Pkw des Krefelders geschoben wurde. Der Krefelder, der Niederkrüchtener und die Frau aus Nettetal wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die B 509 gesperrt. /wg (143)

