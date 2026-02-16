PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Fahrzeugteile- und Zubehörgeschäft

Dierdorf (ots)

In der Zeit vom 13.02.2026 bis zum 15.02.2026 kam es zu einem Einbruch in einen Fachmarkt für Fahrzeugteile und Zubehör in der Königsberger Straße in Dierdorf. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Verkaufs- und Büroräumen des Marktes.

Etwaige Zeugen die im Tatzeitraum Beobachtungen machen konnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 952 0 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
02634 9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

