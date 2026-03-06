Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Jeep Wrangler gestohlen - Haben Sie etwas beobachtet?

Bild-Infos

Download

Willich-Anrath (ots)

Zwischen Mittwoch, 22:30 Uhr, und Donnerstag, 08:30 Uhr, wurde ein Jeep Wrangler gestohlen. Das Fahrzeug war in der Süchtelner Straße in Anrath geparkt, als es von mindestens einer unbekannten Person entwendet wurde. Es handelt sich um einen grauen Jeep Wrangler Unlimited aus dem Jahr 2020 mit dem amtlichen Kennzeichen KR-CE30. Haben Sie Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (146)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell