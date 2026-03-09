Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Buggy verunfallt - eine Person schwer verletzt

Nettetal-Breyell (ots)

Am Samstag kam es um 14:45 Uhr zu einem Unfall mit einem Buggy in der Straße Lenzweg in Breyell. Ein 40-Jähriger aus Nettetal fuhr mit dem Buggy im Lenzweg in Breyell in Richtung Leutherheide. Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass der Buggy auf die Seite kippte. Dabei wurde die 34-jährige Beifahrerin, die ebenfalls aus Nettetal stammt, schwer verletzt. Der 40-Jährige blieb unverletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. /jk (149)

