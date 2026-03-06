Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall auf dem Kempener Außenring fordert schwer verletzte Person

Kempen (ots)

Am Freitagvormittag, gegen 11 Uhr, kam es zu einem schweren Unfall zwischen drei Autos an der Kreuzung Kempener Landstraße / Kempener Außenring. Eine 22-Jährige aus Kempen fuhr in Richtung Kreuzung in der St.-Huberter-Straße und wollte diese geradeaus überqueren. Die Ampelanlage soll zu diesem Zeitpunkt ausgefallen sein. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Unfall mit einem 81-jährigen Mann aus Tönisvorst, der von ihr rechtskommend auf dem Kempener Außenring fuhr. Der Wagen der 22-Jährigen geriet dadurch ins Schleudern, überschlug sich und beschädigte dabei den Wagen eines 64-jährigen Mannes aus Tönisvorst, der an der Kreuzung wartete, um von der Kempener Landstraße in Richtung Kempen weiterzufahren. Laut aktuellem Stand wurde die 22-Jährige leicht verletzt, ebenso ihre 55-jährige Beifahrerin und der 81-jährige Mann. Seine 73-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Der 64-Jährige blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung bis etwa 13:30 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. /jk (148)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell