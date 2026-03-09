Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall am Löhcenter - Frau wird leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr kam es in der Gartenstraße zu einem Alleinunfall. Dabei wurde ein Gebäude beschädigt. Eine 40-jährige Frau aus Viersen fuhr in der Remigiusstraße und wollte von dort aus nach links in die Gartenstraße einbiegen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr frontal in den Eingangsbereich einer Zahnarztpraxis. Dadurch wurde sie leicht verletzt. Ihr 41-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Viersen, wurde nicht verletzt. /jk (151)

