Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrüche in Kleingartenanlagen - Hinweise gesucht

Nettetal-Lobberich (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, kam es zu zwei vollendeten und zwei versuchten Einbrüchen in Gartenschuppen einer Kleingartenanlage in der Düsseldorfer Straße in Lobberich. Aus zwei Gartenhütten wurden Gartenwerkzeuge gestohlen. In zwei weiteren Gartenlauben gelang es den Tätern nicht, einzubrechen. Das Kriminalkommissariat 2 fragt: Haben Sie zwischen Freitag und Samstag etwas Verdächtiges beobachtet? Melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (152)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen

