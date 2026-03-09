POL-VIE: Einbrüche in Kleingartenanlagen - Hinweise gesucht
Nettetal-Lobberich (ots)
In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, kam es zu zwei vollendeten und zwei versuchten Einbrüchen in Gartenschuppen einer Kleingartenanlage in der Düsseldorfer Straße in Lobberich. Aus zwei Gartenhütten wurden Gartenwerkzeuge gestohlen. In zwei weiteren Gartenlauben gelang es den Tätern nicht, einzubrechen. Das Kriminalkommissariat 2 fragt: Haben Sie zwischen Freitag und Samstag etwas Verdächtiges beobachtet? Melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (152)
