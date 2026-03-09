PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr? Polizei sucht Hinweise!

Viersen-Mönchengladbach (ots)

Am Samstagabend gegen 22:10 Uhr war eine 53-jährige Frau aus Niederkrüchten auf der Autobahn 52 kurz vor dem Kreuz zur A 61 in Richtung Roermond unterwegs. Auf Höhe des Rastplatzes Bockerter Heide wurde ihre Windschutzscheibe durch einen unbekannten Gegenstand beschädigt. Dies geschah, als sie eine Fußgängerbrücke passierte. Daher ist nicht ausgeschlossen, dass eine Person etwas von der Brücke auf die Windschutzscheibe der Niederkrüchtenerin warf. Das Verkehrskommissariat sucht daher mögliche Zeuginnen und Zeugen. Haben Sie Hinweise? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (155)

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

