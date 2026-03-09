PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brände am Samstag - Kripo ermittelt

Kreis Viersen (ots)

Am Samstag kam es zu drei Bränden, bei denen die Polizei Brandstiftung nicht ausschließen kann. Der erste Brand ereignete sich am Samstag gegen 07:25 Uhr in der Bahnstraße in St. Tönis. Eine Zeugin entdeckte einen brennenden Müllcontainer und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Gegen 13:10 Uhr brannte in Tönisvorst-Vorst eine Papiermülltonne in der Butzenstraße. Um 14:10 Uhr kam es in Schiefbahn zu einem Brand einer Papiermülltonne in der Memelstraße. In allen drei Fällen kann die Polizei eine Brandstiftung nicht ausschließen und sucht daher nach Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise geben können. Haben Sie etwas beobachtet? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (154)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

