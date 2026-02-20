LPI-SHL: Betrunken im Auto unterwegs
Suhl (ots)
Beamte der Suhler Polizei kontrollierten Donnerstagnachmittag einen 74-jährigen Autofahrer in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,92 Promille. Die Polizisten brachten ihn zur Blutentnahme ins Krankenhaus und beschlagnahmten anschließend den Führerschein des Mannes. Eine Anzeige war die Folge.
