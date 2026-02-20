PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken im Auto unterwegs

Suhl (ots)

Beamte der Suhler Polizei kontrollierten Donnerstagnachmittag einen 74-jährigen Autofahrer in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,92 Promille. Die Polizisten brachten ihn zur Blutentnahme ins Krankenhaus und beschlagnahmten anschließend den Führerschein des Mannes. Eine Anzeige war die Folge.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

  • 20.02.2026 – 10:30

    LPI-SHL: Unfallflucht

    Suhl (ots) - Ein 50-jähriger Autofahrer befuhr Donnerstagabend die Würzburger Straße in Suhl. Er wollte nach rechts in die Dr.-Theodor-Neubauer-Straße abbiegen, kam dabei aber zu weit nach links, fuhr auf eine Verkehrsinsel und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend fuhr der Mann mit seinem BMW einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Beamten der Suhler Polizei konnten den 40-Jährigen aber wenig später in der Leonhard-Frank-Straße ...

  • 19.02.2026 – 09:28

    LPI-SHL: Auf Lkw aufgefahren

    Siegmundsburg (ots) - Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer befuhr Mittwochmorgen die Bundesstraße 281 von Saargrund nach Siegmundsburg. Er blieb mit seinem Brummi auf der winterlichen Fahrbahn hängen und kam nicht mehr vorwärts. Der hinter ihm fahrende 34-jährige Transporterfahrer bemerkte das zu spät, versuchte noch vorbeizukommen, stieß aber dennoch mit dem Lastwagen zusammen. Der Transporter war nur noch Schrott, aber Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Rückfragen ...

