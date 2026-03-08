POL-OE: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten
Finnentrop (ots)
Am Sonntag, 08.03.2026, gegen 12:30 Uhr befuhr eine 38-jährige Pkw-Fahrerin die Hollenbocker Str in Heggen talwärts und beabsichtigte nach links in die Straße Am Daspel einzufahren. Dabei übersah sie einen ihr entgegenkommenden Pkw eines 21-jährigen Mannes. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Unfallbeteiligten sowie eine mitfahrende Tochter der Verursacherin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im oberen vierstelligen Eurobereich.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
FLD/Leitstelle
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell