POL-OE: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Attendorn-Listerscheid (ots) - Am Samstag, den 07.03.2026, gegen 13:30 Uhr kam es auf der Ihnestraße in Attendorn-Listerscheid zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines Kraftrades. Ein 61-Jährige Essener befuhr gemeinsam mit seiner 55-Jährigen Sozia die Ihnestraße in FR Attendorn. In der Ortschaft Listerscheid kamen sie, aufgrund eines Fahrfehlers, mit ihrem Kraftrad zu Fall. Bei dem Sturz ...

