Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Ein 52-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Alleinunfall am Donnerstag (05. März) in Finnentrop leicht verletzt. Der Mann war mit seinem Motorrad gestürzt, nachdem er vermutlich auf einer Ölspur um 15:50 Uhr im Kreisverkehr "Bamenohler Straße / Attendorner Straße" die Kontrolle über sein Zweirad verloren hatte. Der Rettungsdienst brachte den 52-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.

