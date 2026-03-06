POL-OE: Motorradfahrer leicht verletzt
Finnentrop (ots)
Ein 52-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Alleinunfall am Donnerstag (05. März) in Finnentrop leicht verletzt. Der Mann war mit seinem Motorrad gestürzt, nachdem er vermutlich auf einer Ölspur um 15:50 Uhr im Kreisverkehr "Bamenohler Straße / Attendorner Straße" die Kontrolle über sein Zweirad verloren hatte. Der Rettungsdienst brachte den 52-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell