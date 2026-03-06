PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Achtung: Betrüger am Telefon!

Kreis Olpe (ots)

Am heutigen Freitag (06.März) haben mehrere Personen im Kreis Olpe - vorallem im Bereich der Gemeinde Wenden - Anrufe von "falschen Polizeibeamten" erhalten. Verschiedene "Horror-Szenarien" wurden vorgebracht, um die Angerufenen zur Übergabe von hohen Geldbeträgen oder Schmuck zu überreden.

Die Polizei weist daraufhin, dass es sich bei diesen Anrufen um sogenannte "Schockanrufe" durch falsche Amtsträger (Polizeibeamte, Staatsanwälte, Richter etc.) handelt. Damit Trickbetrüger keinen Erfolg haben, ist die Aufklärung über die verschiedenen Varianten des Enkeltricks und weiterer Betrugsmaschen, wie der "Falsche Polizeibeamte", enorm wichtig. Häufig sind ältere Menschen Zielgruppen dieser Betrüger.

Generell rät die Polizei bei solchen Anrufen:

Legen Sie sofort auf - Melden Sie den Sachverhalt der Polizei - Nehmen Sie ggf. Kontakt zu den angeblich betroffenen - Familienmitgliedern auf - Übergeben Sie kein Geld und keine Wertsachen an fremde Personen

Zusätzlich ist es wichtig, nicht nur selber für diese Betrugsmasche sensibel zu sein, sondern auch das nähere Umfeld, wie Freunde, Familie und Bekannte zu informieren.

Weitere Präventionstipps erhalten Interessierte unter dem folgenden Link: https://olpe.polizei.nrw/senioren

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

