Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kind nach Verkehrsunfall in Klinik gebracht

Attendorn (ots)

Am Mittwoch (04.März) ereignete sich in Ennest gegen 15:10 Uhr ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte eine Siebenjährige auf dem abschüssigen Gehweg an der "Attendorner Straße" die Kontrolle über ihren Tretroller verloren. Im Einmündungsbereich der "Wiesenstraße" stieß sie mit dem verkehrsbedingt haltenden Auto eines 55-jährigen zusammen. Durch die Kollision wurde das Mädchen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die aufnehmenden Beamten schätzten den Schaden an dem PKW auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag.

