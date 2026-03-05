Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Informationsveranstaltung: "Vorsicht bei Schockanrufen" - Betrug am Telefon

Kreis Olpe (ots)

Ein Moment, den sich niemand am Telefon wünscht: Eine schluchzende Stimme meldet sich zu Wort - angeblich der eigene Sohn, die Tochter, ein Familienmitglied. Es handelt sich um eine vermeintliche Notsituation - einen Unfall, einen Gefängnisaufenthalt. Geld wird gefordert und das am besten schnell. Ist das Geld überwiesen oder übergeben ist es meistens zu spät.

Mit solchen und ähnlichen Maschen arbeiten Telefonbetrüger, um hohe Summen und Wertsachen von ihren Opfern, meist älteren Menschen zu erlangen. Die Kreispolizeibehörde Olpe erreichen immer wieder Mitteillungen über Betrugsversuche, bei denen die Opfer um Geld oder wertvollen Schmuck gebracht werden sollen.

Kriminalhauptkommissar Michael Meinerzhagen informiert deshalb am Dienstag, 10. März, um 17 Uhr über Schockanrufe in der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in der Martinstraße 44 in Olpe. Da von diesem Thema häufig Seniorinnen und Senioren betroffen sind, richtet sich diese Veranstaltung an diese und ihre Angehörigen.

Das Angebot ist gratis. Um Anmeldung wird unter kvorbeugung.olpe@polizei.nrw.de gebeten. Natürlich kann man unter der Mailadresse auch private Beratungstermine mit der Kriminalprävention und dem Opferschutz der Kreispolizeibehörde Olpe vereinbaren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell