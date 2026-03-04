Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Unfall am Kraghammer Sattel

Attendorn (ots)

Auf der L512 ereignete sich am Dienstag (03. März) um 17:15 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich "Kraghammer Sattel". Ein 19-jähriger Autofahrer hatte hier die Kontrolle über seinen PKW verloren. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab. Es durchbrach einen Holz- sowie einen Metallzaun und kippte anschließend auf die Fahrerseite. Der Fahrer und sein ebenfalls 19-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden lag im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die L512 war für die Dauer der Unfallaufnahme und für die Bergung des Fahrzeugs teilweise komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Hierbei wird auch zu untersuchen sein, ob eine gesundheitliche Beeinträchtigung des Fahrzeugführers als Ursache infrage kommen könnte.

