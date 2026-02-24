Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Minderjähriger ohne Führerschein in Delmenhorst unterwegs
Delmenhorst (ots)
Am 23. Februar 2026, gegen 04:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Delmenhorst einen VW-Fahrer im Bereich des Annenheider Damms.
Der VW fiel den Beamten durch eine auffällige Fahrweise auf.
Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 17-jährige Pkw-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.
In der Folge wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Verfahren gegen den jungen Mann eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell