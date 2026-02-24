Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Minderjähriger ohne Führerschein in Delmenhorst unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am 23. Februar 2026, gegen 04:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Delmenhorst einen VW-Fahrer im Bereich des Annenheider Damms.

Der VW fiel den Beamten durch eine auffällige Fahrweise auf.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 17-jährige Pkw-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

In der Folge wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Verfahren gegen den jungen Mann eingeleitet.

