Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl eines Zigarettenautomaten in Ovelgönne +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Sonntag, 22. Februar 2026, bis Montag, 23. Februar 2026, entwendeten bislang unbekannte Personen einen Zigarettenautomaten aus der Salzendeicher Straße in Ovelgönne.

Der Automat, welcher fest mit dem Mauerwerk der dortigen Gaststätte verbunden war, wurde von den unbekannten Personen aus der Verankerung gerissen und in Gänze entwendet.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Brake nahm die Ermittlungen auf und bittet Personen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/ 9350 zu melden.

