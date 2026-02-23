PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Unfall auf der Autobahn 1 in Dinklage

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 18. Februar 2026, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück bei Dinklage zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Skoda.

Ein 63-jähriger Skoda-Fahrer aus Werl fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den Lkw eines 63-Jährigen aus Hagenow auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Pkw Skoda wurde derart beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Zur Bergung des Pkw wurde die Fahrbahn kurzzeitig vollgesperrt.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf knapp 11.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

