Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Dötlingen-Trunkenheit im Straßenverkehr

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, den 22.02.2026, um 03:30 Uhr wurde durch Zeugen in Dötlingen auf der Bundesstraße, Höhe Dötlinger Weg, ein im Graben festgefahrener VW-Bulli festgestellt. Neben diesem stand der 34jähriger Halter aus der Gemeinde Dötlingen. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte eine deutliche Alkoholbeeinflussung des Mannes feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Da der dringende Verdacht bestand, dass der Halter auch Führer des Fahrzeuges war, wurde eine Blutentnahme und die Beschlagnahe des Führerscheines angeordnet. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell