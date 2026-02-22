PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Delmenhorst (ots)

Am 21.02.2026, gegen 15:00 Uhr, ist es in der Friedrich-Ebert-Allee in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Pkw-Fahrer gekommen. Der 62-jährige Fahrer eines Ford Transit befuhr die Friedrich-Ebert-Allee in Fahrtrichtung Hasporter Damm und verlor vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Fahrzeug prallte im weiteren Verlauf gegen eine Ampelanlage und einen Lichtmast. Durch Trümmerteile wurden zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw beschädigt. Der 62-Jährige ist mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK, DSL PI DEL
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

