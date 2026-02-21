Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Spielhalle in Großenkneten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 20. Februar 2026, in der Zeit von 03:20 Uhr bis 03:45 Uhr, haben sich unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einer Spielothek in der Vechtaer Straße in Großenkneten, Ortsteil Ahlhorn, verschafft.

Der entstandene Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04331/ 941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell