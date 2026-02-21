Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 19. Februar 2026, 18:00 Uhr, bis Freitag, 20. Februar 2026, circa 13:15 Uhr, kam es in der Golzwarder Straße in Brake zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine bislang unbekannte Person kollidierte mit einem geparkten Mercedes Sprinter und entfernte sich anschließend unerlaubt in unbekannte Richtung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte das flüchtige Fahrzeug in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen sein, als es zum Zusammenstoß mit dem linken Außenspiegel des geparkten Sprinters kam.

Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei Brake hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/ 935-0 in Verbindung zu setzen.

