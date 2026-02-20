Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand eines Müllcontainers +++ Evakuierung des Mehrfamilienhauses

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 19. Februar 2026, gegen 15:40 Uhr, kam es in Delmenhorst in der Lange Straße zu einem Müllcontainerbrand, der eine Evakuierung des angrenzenden Mehrfamilienhauses zur Folge hatte.

Aus bislang ungeklärten Gründen geriet der Müllcontainer in Brand.

Die Feuerwehr Delmenhorst löschte den Brand und evakuierte die Bewohner und Bewohnerinnen des Wohnhauses für die Dauer der Brandbekämpfung, weil die Brandgase und die Rauchschwaden in das Treppenhaus des angrenzenden Mehrfamilienhauses zogen.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderte damit ein Übergreifen des Feuers.

Glücklicherweise ist niemand verletzt worden und die evakuierten Personen konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf circa 400 Euro geschätzt.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und beschlagnahmte den Brandort.

