Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unfallflucht in Berne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Sonntag, 15. Februar 2026, circa 15 Uhr, bis Mittwoch, 18. Februar 2026, circa 09:00 Uhr, wurde am Berner Deich in Berne ein Baum beschädigt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein bislang unbekannter Pkw die Straße in Fahrtrichtung Hude und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge scheint es zur Kollision mit dem Baum gekommen zu sein.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04406/ 920780 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell