Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zeugen gesucht! Geisterfahrer vom 08.02.2026

API-TH: Zeugen gesucht! Geisterfahrer vom 08.02.2026
  • Bild-Infos
  • Download

A4 Höhe Gotha-Boxberg (ots)

Am 08.02.2026 meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Falschfahrer auf der A4 Höhe Gotha-Boxberg. Der Geisterfahrer fuhr auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt a.M. entgegengesetzt auf der linken Fahrspur. Vermutlich fuhr er von Gotha bis Waltershausen.

Gegen 18:33 Uhr gingen die ersten Notrufe in der Landeseinsatzzentrale ein.

Bisher ist zum Fahrzeug nur bekannt, dass es sich um einen Pkw handelte.

Gesucht werden nun Verkehrsteilnehmer, welche Angaben zum Falschfahrer und seinem Fahrzeug machen können und/oder ihm ausweichen mussten.

Wenn Sie Hinweise zum Geisterfahrer oder dem Fahrzeug geben können oder selbst durch ihn gefährdet wurden, melden Sie sich bitte unter poststelle.api@polizei.thueringen.de oder 036601 700 unter der Angabe des Aktenzeichens 0033443/2026.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

