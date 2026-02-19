Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Erfolgreiche Suche eines vermissten Kindes in Stadland +++ Polizeihubschrauber im Einsatz

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 18. Februar 2026, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr, ist in Stadland ein 13-jähriges Mädchen gesucht worden. Durch den Einsatz des Polizeihubschraubers konnte sie gegen 17:00 Uhr gefunden werden.

Die 13-Jährige wurde durch Mitarbeitende ihrer Wohngruppe als vermisst gemeldet. Eine intensive Suche nach dem Mädchen wurde durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers und durch einen Personenspürhund der Freiwilligen Feuerwehr Lemwerder unterstützt.

Die suchenden Einsatzkräfte konnten das Mädchen schließlich am Bahnhof in Nordenham finden und in Obhut nehmen, bevor sie wieder zu ihrer Wohngruppe verbracht wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell