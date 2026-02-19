Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kleinbrand in Gartenlaub in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 18. Februar 2026, gegen 16:30 Uhr, kam es in Brake in der Bürgermeister-Müller-Straße zu einem Kleinbrand in einer privaten Gartenlaube.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hat eine 75-jährige Bewohnerin in dem betroffenen Gartenhäuschen auf einer Gaskochstelle gekocht. Im Rahmen dessen hat sich ein Gefäß auf der Kochstelle entflammt, was einen Kleinbrand zur Folge hatte. Die 75-Jährige löschte den Brand selbst vollständig, sodass die Freiwillige Feuerwehr vor Ort nicht mehr gebraucht wurde.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 650 Euro geschätzt.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und leitete gegen die 75-Jährige ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell