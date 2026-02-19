Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl eines hochwertigen Motorrades +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 18. Februar 2026, circa 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 19. Februar 2026, circa 01:25 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Motorrad aus der Tannenbergstraße in Delmenhorst.

Das Motorrad der Marke Harley-Davidson wurde auf unbekannte Weise vom Tatort entwendet.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 5.500 Euro geschätzt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04421/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell