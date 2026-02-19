PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl eines hochwertigen Motorrades +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 18. Februar 2026, circa 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 19. Februar 2026, circa 01:25 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Motorrad aus der Tannenbergstraße in Delmenhorst.

Das Motorrad der Marke Harley-Davidson wurde auf unbekannte Weise vom Tatort entwendet.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 5.500 Euro geschätzt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04421/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 09:28

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus +++ Zeugen gesucht

    Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 18. Februar 2026, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 22:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Syker Straße in Delmenhorst. Die Unbekannten durchwühlten die Wohnung und entwendeten Diebesgut in Höhe von rund 700 ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 09:11

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand in einem Mehrparteienhaus

    Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 17. Februar 2026, gegen 21:45 Uhr, kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Amundsenstraße in Delmenhorst. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Entstehung des Feuers mit einem brennenden Plastikteil in der Wohnung im Zusammenhang stehen. Ein 60-jähriger aufmerksamer Nachbar nahm Rauchgeruch aus der Wohnung wahr und alarmierte die Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren