Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand in einem Mehrparteienhaus

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 17. Februar 2026, gegen 21:45 Uhr, kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Amundsenstraße in Delmenhorst.

Nach ersten Erkenntnissen könnte die Entstehung des Feuers mit einem brennenden Plastikteil in der Wohnung im Zusammenhang stehen.

Ein 60-jähriger aufmerksamer Nachbar nahm Rauchgeruch aus der Wohnung wahr und alarmierte die Feuerwehr.

Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst rückte mit 25 Kameraden und Kameradinnen an, öffneten die Wohnungstür zwangsweise und löschten den Wohnungsbrand.

Der 59-jährige Bewohner der Wohnung zog sich durch die Rauchgase Verletzungen zu. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Zum entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden.

Gegen den Bewohner sind Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet worden.

