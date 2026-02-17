Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 17. Februar 2026, gegen 07:00 Uhr, kam es in Brake auf der Straße Norderfeld zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 21-jähriger Ford-Fahrer aus Brake befuhr die Kreisstraße 208 in Fahrtrichtung Harrierwurp, als ihm in einer Kurve ein sehr mittig fahrender, unbekannter Pkw entgegenkommt. Es kam in der Folge zur Kollision der beiden Außenspiegel.

Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder der fahrenden Person machen können, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/ 9350 zu melden.

